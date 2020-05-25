Путин предложил проект договора стран СНГ по борьбе с отмыванием денег

© Report https://report.az/storage/news/4aa636bc3ee2ce3a6432b9e1cab0647d/658bd26f-9373-40fe-9668-74e7fc691980_292.jpg

Президент России Владимир Путин считает целесообразным подписание на высшем уровне договора стран СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном сегодня на официальном портале правовой информации РФ.

"Считать целесообразным осуществить подписание договора на высшем уровне", - указано в распоряжении президента.

Ранее сообщалось, что данный проект предварительно проработан с другими странами Содружества. Новый документ должен прийти на смену действующему сейчас договору стран СНГ от 2007 года о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.