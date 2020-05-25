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Путин предложил проект договора стран СНГ по борьбе с отмыванием денег

Путин предложил проект договора стран СНГ по борьбе с отмыванием денег

© Report

Президент России Владимир Путин считает целесообразным подписание на высшем уровне договора стран СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном сегодня на официальном портале правовой информации РФ.

"Считать целесообразным осуществить подписание договора на высшем уровне", - указано в распоряжении президента.

Ранее сообщалось, что данный проект предварительно проработан с другими странами Содружества. Новый документ должен прийти на смену действующему сейчас договору стран СНГ от 2007 года о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

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