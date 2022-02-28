Путин поручил сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%.

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того, как ключевая ставка была увеличена до 20%", - сказал Песков журналистам.

В ходе заседания глава Нацбанка Эльвира Набиуллина касаясь вопроса отключения России от SWIFT, заявила о том, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, посредством Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) регулятора.