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Путин поручил сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне

Путин поручил сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%.
В регионе
28 февраля 2022 г. 17:21
Путин поручил сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того, как ключевая ставка была увеличена до 20%", - сказал Песков журналистам.

В ходе заседания глава Нацбанка Эльвира Набиуллина касаясь вопроса отключения России от SWIFT, заявила о том, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, посредством Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) регулятора.

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