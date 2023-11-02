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Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ

Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
В регионе
2 ноября 2023 г. 13:34
Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Договор был подписан от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован ею 27 мая 2000 года. Документ должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако до настоящего времени договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 государств из 44, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.

Как отмечается в сопроводительных материалах, принятый закон был разработан с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. При этом уточняется, что документ создает правовую основу для отзыва Россией ратификационной грамоты, но не предполагает выхода страны из ДВЗЯИ.

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Версия на английском языке Putin signs law on Russia's withdrawal of its CTBT ratification
Версия на азербайджанском языке Putin qanunu imzalayıb, Rusiya nüvə sınaqları ilə bağlı müqavilədən çıxıb

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