Президент России подписал закон о соглашении с Арменией по созданию совместной ПВО на Кавказе

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Арменией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) в Кавказском регионе коллективной безопасности, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Соглашение с Арменией было подписано в Москве 23 декабря 2015 года. Им предусматривается "создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны как составной части объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ".

Общее руководство совместными действиями войск ОРС ПВО будет осуществлять командующий войсками Южного военного округа РФ.