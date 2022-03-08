О нас
Аудио новости

Путин поделился с Беннетом оценками третьего раунда переговоров Москвы и Киева

Путин поделился с Беннетом оценками третьего раунда переговоров Москвы и Киева Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поделился оценками состоявшегося в понедельник третьего раунда российско-украинских переговоров.
В регионе
8 марта 2022 г. 20:49
Путин поделился с Беннетом оценками третьего раунда переговоров Москвы и Киева

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поделился оценками состоявшегося в понедельник третьего раунда российско-украинских переговоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Беседа состоялась по инициативе израильской стороны.

"Обсуждались различные аспекты ситуации, складывающейся в связи с ведущейся Россией специальной военной операцией по защите Донбасса. Владимир Путин поделился оценками состоявшегося 7 марта в Беларуси третьего раунда переговоров российской делегации с представителями украинских властей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Кремля, президент России и премьер-министр Израиля условились продолжить диалог по данной проблематике.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi