Путин поделился с Беннетом оценками третьего раунда переговоров Москвы и Киева

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поделился оценками состоявшегося в понедельник третьего раунда российско-украинских переговоров.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поделился оценками состоявшегося в понедельник третьего раунда российско-украинских переговоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Беседа состоялась по инициативе израильской стороны.

"Обсуждались различные аспекты ситуации, складывающейся в связи с ведущейся Россией специальной военной операцией по защите Донбасса. Владимир Путин поделился оценками состоявшегося 7 марта в Беларуси третьего раунда переговоров российской делегации с представителями украинских властей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Кремля, президент России и премьер-министр Израиля условились продолжить диалог по данной проблематике.