Путин планирует 23 октября встретиться с Эрдоганом в Казани

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ждет в октябре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казани на саммите БРИКС, где запланирована их двусторонняя встреча.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ждет в октябре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казани на саммите БРИКС, где запланирована их двусторонняя встреча.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Путин сказал на встрече со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

"Передайте самые наилучшие пожелания президенту Турецкой республики господину Эрдогану. Я жду его в России в Казани. 23 (октября), по-моему, запланирована у нас с ним двусторонняя встреча", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что рад видеть спикера парламента Турции в России.

Путин отметил, что отношения Турции и России развиваются весьма успешно практически по всем направлениям. В частности, он обратил внимание на успешное развитие отношений между Москвой и Анкарой в экономике и в социальной сфере, по линии министерств иностранных дел. "В общем и целом мы соседи, добрые соседи, работаем на благо наших народов, наших стран, и в целом у нас все получается. Есть вопросы, которые требуют нашего особого внимания, сейчас очень коротко обменяемся мнениями по всем этим направлениям", - сказал президент РФ.