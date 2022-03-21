Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын рассказал о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, а также о последних событиях в российско-украинском кризисе.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын рассказал о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, а также о последних событиях в российско-украинском кризисе.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Калын сказал, что Турция ведет переговоры с обеими сторонами и что Россия и Украина считают Турцию надежной страной.

"Путин говорит, что переговорные группы должны завершить свою работу. Мы продолжаем работать и с Россией, и с Украиной", - сказал пресс-секретарь.

"Президент Эрдоган дважды говорил по телефону и с Зеленским, и с Путиным. Премьер-министр Нидерландов также завтра посетит Турцию. В среду поедем в Брюссель на саммит НАТО. Мы поговорим о следующих шагах", - добавил Калын.