О нас
Аудио новости

Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры

Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын рассказал о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, а также о последних событиях в российско-украинском кризисе.
В регионе
21 марта 2022 г. 22:30
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын рассказал о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, а также о последних событиях в российско-украинском кризисе.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Калын сказал, что Турция ведет переговоры с обеими сторонами и что Россия и Украина считают Турцию надежной страной.

"Путин говорит, что переговорные группы должны завершить свою работу. Мы продолжаем работать и с Россией, и с Украиной", - сказал пресс-секретарь.

"Президент Эрдоган дважды говорил по телефону и с Зеленским, и с Путиным. Премьер-министр Нидерландов также завтра посетит Турцию. В среду поедем в Брюссель на саммит НАТО. Мы поговорим о следующих шагах", - добавил Калын.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Putin Zelenskinin danışıq təklifinə cavab verib

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
17 марта 2022 г. 12:24
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
17 марта 2022 г. 11:48
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время
ВидеоРедактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"
15 марта 2022 г. 00:17
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
19 марта 2022 г. 10:28
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Украине
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Украине
15 марта 2022 г. 13:42
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
16 марта 2022 г. 08:58
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
17 марта 2022 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi