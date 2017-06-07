Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто - ВИДЕО

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Открытого и масштабного вооруженного конфликта между Россией и США не пережил бы никто.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступил в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин.

На основании этой серии бесед с российским лидером в формате один на один Стоун снял четырехсерийный документальный фильм, который будет продемонстрирован в США на телеканале Showtime 12-15 июня.

"Я думаю, что никто бы не пережил", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос о том, удалось ли, по его мнению, США взять верх, если бы противостояние между Москвой и Вашингтоном перешло в горячую военную фазу.

Кроме того, Стоун поинтересовался, дает ли избрание на пост президента США Дональда Трампа надежду на изменение к лучшему российско-американских отношений. "Надежда всегда есть. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", - ответил на это Путин.

Рекламный ролик, посвященный предстоящему выходу на экран фильма, Showtime разместил во вторник на видеосервисе Youtube.