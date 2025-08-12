Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с Трампом

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНДР Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНДР Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

Отметим, что переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на Аляске. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры двух государств обсудят урегулирование российско-украинского кризиса. Сегодня Белый дом сообщил, что Путин и Трамп встретятся в городе Анкоридже.