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    Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Катара

    Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Катара.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

    "Обсуждена ситуация, сложившаяся вокруг государства Катар. Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, также в ходе разговора было подчеркнуто, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой.

    В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

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