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Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию на азербайджано-армянской границе 

Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию на азербайджано-армянской границе  Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
В регионе
28 июля 2021 г. 18:06
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию на азербайджано-армянской границе 
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развития России. Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на азербайджано-армянской границе", - сказал Песков.

Как сообщил представитель Кремля, на заседании присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов.

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Версия на английском языке Putin discusses situation on Azerbaijani-Armenian border with Russian Security Council members

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