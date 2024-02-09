Путин обсудил с членами Совбеза РФ последствия паводков и пожаров

Президент России Владимир Путин по видеосвязи обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны проблему паводков и природных пожаров.

Президент России Владимир Путин по видеосвязи обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны проблему паводков и природных пожаров.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, о предотвращении последствий необходимо подумать заранее.

"Мы в этом составе разные темы обсуждаем. К сожалению, паводков и природных пожаров никто не отменял, отменить не может. Но мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать все для того, чтобы минимизировать последствия. Давайте сегодня об этом и поговорим", - сказал он.

Глава МЧС Александр Куренков выступил с докладом. На заседании также присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатели Совфеда Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и другие.