Путин о несостоявшейся встрече с Трампом: виновные будут наказаны - ВИДЕО

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Владимир Путин объяснил отсутствие отдельной встречи с президентом США Дональдом Трампом нестыковками в протоколе.

Как передает Report, российский лидер добавил, что виновные в том, что переговоры на полях саммита АЭС не состоялись, будут наказаны.

Тем не менее во время краткого общения президенты одобрили совместное заявление по Сирии, в котором идёт речь о важности зон деэскалации, гуманитарной помощи и приверженности политическому урегулированию конфликта.