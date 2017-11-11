Путин о несостоявшейся встрече с Трампом: виновные будут наказаны - ВИДЕО

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Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Владимир Путин объяснил отсутствие отдельной встречи с президентом США Дональдом Трампом нестыковками в протоколе.
Как передает Report, российский лидер добавил, что виновные в том, что переговоры на полях саммита АЭС не состоялись, будут наказаны.
Тем не менее во время краткого общения президенты одобрили совместное заявление по Сирии, в котором идёт речь о важности зон деэскалации, гуманитарной помощи и приверженности политическому урегулированию конфликта.
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