Путин не исключает своего выдвижения на президентских выборах в 2018 году

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Владимир Путин не намерен пожизненно оставаться президентом России, поскольку это вредно для страны. Об этом глава государства заявил в интервью в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица", не исключив вместе с тем своего выдвижения на этот пост в 2018 году.

На вопрос о том, останется ли Путин президентом навсегда, глава государства ответил: "Нет". "И для страны неправильно, вредно, и мне не нужно", - пояснил он. "Понимаете, я в таком состоянии и положении, что ничего затаенного…" - сказал президент. При этом, по его словам, дело не в усталости. "Исхожу из реалий текущего дня, из среднесрочного прогноза... Мне нет смысла за что-то хвататься. Понимаете, уже нет смысла никакого", - пояснил он.

"Знаю, что искренне служил и служу, делаю все, чтобы реализовать себя в этом. А, повторяю, цепляться за что-то - контрпродуктивно, вредно и совсем неинтересно", - сказал президент.

Путин отметил, что Конституция разрешает ему вновь баллотироваться на высший государственный пост. "Да, существует возможность моего нового выдвижения", - сказал он. "(Конституция) допускает, но это совсем не значит, что я приму такое решение", - подчеркнул Путин. "Буду исходить из общего контекста, внутреннего понимания, своего настроения", - добавил он, отметив, что сейчас рано об этом думать. "Будет ли она (возможность баллотироваться. - ТАСС) реализована, пока не знаю", - цитирует Путина со ссылкой на.