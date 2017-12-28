Путин назвал число воевавших в Сирии россиян

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В антитеррористической операции в Сирии участвовали более 48 тыс. российских военнослужащих. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент России Владимир Путин.

"За два с небольшим года в операции в Сирии приняли участие более 48 тыс. наших офицеров и солдат", - сказал Путин на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии.

По его словам, "это представители практически всех воинских профессий: летчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, саперы, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы, офицеры органов управления".