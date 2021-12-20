Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году

Президент России Владимир Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в РФ предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта, и важно и дальше эффективно работать в борьбе с терроризмом.

Президент России Владимир Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в РФ предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта, и важно и дальше эффективно работать в борьбе с терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сказал В.Путин в видеообращении с поздравлением работников органов безопасности, которое опубликовано на сайте телеканала "Звезда".

"Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего, в решении вашей главной, приоритетной задачи: жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом. За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика", - сказал Путин в видеообращении.

По его словам, удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы.

"За 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов. А количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно. Подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки. Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много", - сказал Путин.

Он добавил, что "важно и дальше действовать наступательно и эффективно". "При координирующей роли Национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров. Среди других приоритетных задач - продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей", - добавил президент.