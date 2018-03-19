Путин назвал цели нового президентского срока

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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин обозначил цели нового президентского срока, в частности, обеспечение роста экономики и внедрение инноваций, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Основное, чем мы будем заниматься - это, конечно, прежде всего внутренняя повестка дня, обеспечение темпов роста экономики Российской Федерации, придание ей инновационного характера. Это развитие в области как раз здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших для того, чтобы двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан", - заявил В.Путин.

Он добавил, что также будут решаться вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны, но главным для страны станет внутренняя повестка дня.

Напомним, по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов за Владимира Путина проголосовали 76,68% избирателей.