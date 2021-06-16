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Путин: На России и США лежит ответственность за стратегическую стабильность в мире

Путин: На России и США лежит ответственность за стратегическую стабильность в мире "Особая ответственность за стратегическую стабильность в мире лежит и на США, и на России".
В регионе
16 июня 2021 г. 20:33
Путин: На России и США лежит ответственность за стратегическую стабильность в мире
Владимир Путин

"Особая ответственность за стратегическую стабильность в мире лежит и на США, и на России".

Как передает Report, об этом в среду заявил журналистам президент России Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве.

"На Соединенных Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами: и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню, по качеству современности ядерных вооружений. Мы эту ответственность осознаем", - сказал Путин.

Путин сообщил о договоренности с Байденом о межведомственных консультациях под эгидой МИД РФ и Госдепа по стратегической стабильности и контролю за вооружениями.

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