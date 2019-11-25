Путин может посетить Турцию в первой декаде января

Президент России Владимир Путин в первой декаде января 2020 года может посетить Турцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В ходе одного из последних телефонных разговоров Путин и Эрдоган договорились, что в первой декаде января 2020 года в Турции будет готова наземная часть "Турецкого потока", и речь шла о том, что, возможно, состоится визит президента Путина в Турцию. Такая поездка готовится", - сказал он.

Представитель Кремля не стал называть конкретную дату визита, пообещав своевременно предоставить эту информацию.

Отметим, что 19 ноября "Газпром" сообщил, что завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.