 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Путин и Порошенко провели телефонные переговоры

    Они обсудили обмен пленными пограничниками и предстоящую встречу нормандской четверки

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим украинским коллегой Петром Порошенко обмен пленными пограничниками и предстоящую встречу «нормандской четверки».

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

    «Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

    Лидеры двух стран также обсудили подробности предстоящей встречи глав МИД стран «нормандской четверки», которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi