Путин и Порошенко провели телефонные переговоры

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим украинским коллегой Петром Порошенко обмен пленными пограничниками и предстоящую встречу «нормандской четверки».

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

«Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Лидеры двух стран также обсудили подробности предстоящей встречи глав МИД стран «нормандской четверки», которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене.