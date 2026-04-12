Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Путин и Пезешкиан обсудили ирано-американские переговоры

    В регионе
    • 12 апреля, 2026
    • 16:12
    Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

    Президент Ирана дал оценку состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров.

    "Масуд Пезешкиан поблагодарил Путина за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь", - отмечается в сообщении.

    При обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление добрососедских российско-иранских отношений, говорится в заявлении.

    Путин указал Пезешкиану на готовность и далее оказывать посреднические усилия в интересах установления долгосрочного мира на Ближнем Востоке. Россия продолжит активные контакты со всеми партнерами на Ближнем Востоке для установления справедливого и долгосрочного мира в регионе, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин Масуд Пезешкиан Переговоры между США и Ираном Россия
    Putin və Pezeşkian İran-Amerika danışıqlarını müzakirə ediblər
    Putin, Pezeshkian mull Iran-US talks

    Последние новости

    18:10
    Фото

    Доступ к Большой Мярдякянской крепости ограничен из-за частичного обрушения

    Искусство
    18:09
    Фото

    Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день Кубка Победы в Анталье

    Индивидуальные
    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    Лента новостей