Путин и Пезешкиан обсудили ирано-американские переговоры
- 12 апреля, 2026
- 16:12
Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент Ирана дал оценку состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров.
"Масуд Пезешкиан поблагодарил Путина за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь", - отмечается в сообщении.
При обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление добрососедских российско-иранских отношений, говорится в заявлении.
Путин указал Пезешкиану на готовность и далее оказывать посреднические усилия в интересах установления долгосрочного мира на Ближнем Востоке. Россия продолжит активные контакты со всеми партнерами на Ближнем Востоке для установления справедливого и долгосрочного мира в регионе, сообщили в Кремле.