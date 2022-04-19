Путин и Пашинян договорились ускорить процесс создания комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров на двухсторонней встрече условились ускорить процесс создание комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров на двухсторонней встрече условились ускорить процесс создание комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе Кремля.

"Лидеры обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе. Высказались за продолжение конструктивной работы в рамках регулярных встреч руководителей Азербайджана, Армении и России и последовательной реализации договоренностей трех лидеров от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. в интересах обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития региона", - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении главы стран акцентировали определяющий вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности, создание благоприятных и безопасных условий для жизни населения Карабаха, а также подчеркнули востребованность скорейшего решения насущных гуманитарных задач и карабахского урегулирования политико-дипломатическими средствами.

Стороны решили активизировать деятельность Трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России: "Стороны условились в соответствии с имеющимися трехсторонними договоренностями от 26 ноября 2021 г. ускорить создание двусторонней комиссии по делимитации и вопросам безопасности в районе армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России по запросу сторон", - отмечается в информации.

Главы стран были едины в оценке высокой полезности состоявшихся контактов между религиозными деятелями и представителями общественности Азербайджана и Армении при содействии России и отметили, что такая практика будет продолжена.

Также стороны отметили успешный запуск Консультативной региональной платформы "3+3", призванной предоставить дополнительные возможности для продвижения диалога и разнопланового сотрудничества между всеми странами региона.