Путин и Назарбаев обсудили ситуацию в Армении

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону ситуацию в Армении, передает Report со ссылкой на сайт казахстанского лидера.

"В ходе беседы президенты Казахстана и России обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая ситуацию в Армении", - говорится в сообщении.

В.Путин также обсудил по телефону с лидером Казахстана подготовку к запланированному на 14 мая в Сочи заседанию Высшего Евразийского экономического совета.