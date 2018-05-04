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    Путин и Назарбаев обсудили ситуацию в Армении

    Стороны также обсудили подготовку к запланированному на 14 мая в Сочи заседанию Высшего Евразийского экономического совета

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону ситуацию в Армении, передает Report со ссылкой на сайт казахстанского лидера.

    "В ходе беседы президенты Казахстана и России обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая ситуацию в Армении", - говорится в сообщении.

    В.Путин также обсудил по телефону с лидером Казахстана подготовку к запланированному на 14 мая в Сочи заседанию Высшего Евразийского экономического совета.

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