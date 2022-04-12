О нас
Аудио новости

Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный

Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный.
В регионе
12 апреля 2022 г. 12:59
Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с вертолета они осмотрели строительство объектов. Также главы государств посетили стройплощадку командного пункта стартового комплекса "Ангары".

Российский лидер выступил перед работниками Восточного и вручил госнаграды по случаю Дня космонавтики.

Кроме того, у Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция. Ожидается, что на переговорах президенты обсудят развитие двустороннего сотрудничества.

Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году, первый запуск состоялся 28 апреля 2016-го.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Путин: Россия не собирается изолироваться и ее изолировать невозможно
Путин: Россия не собирается изолироваться и ее изолировать невозможно
12 апреля 2022 г. 13:09
Роскосмос обеспечит полет в космос представителей Беларуси
Роскосмос обеспечит полет в космос представителей Беларуси
12 апреля 2022 г. 12:48
Минобороны Украины проверяет информацию по химатаке в Мариуполе
Минобороны Украины проверяет информацию по химатаке в Мариуполе
12 апреля 2022 г. 12:28
Мэр Мариуполя сообщил о гибели более 10 тысяч мирных жителей
Мэр Мариуполя сообщил о гибели более 10 тысяч мирных жителей
12 апреля 2022 г. 12:19
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 392 человека
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 392 человека
12 апреля 2022 г. 11:04
В Армении назначили нового главу МЧС
В Армении назначили нового главу МЧС
12 апреля 2022 г. 10:16
Армяне сдают большое количество оружия похищенного во время войны
ФотоАрмяне сдают большое количество оружия похищенного во время войны
12 апреля 2022 г. 06:12
США готовят новый пакет мер безопасности для Украины
США готовят новый пакет мер безопасности для Украины
12 апреля 2022 г. 04:46
Зеленский: Можем деблокировать Мариуполь, если бы было оружие и техника
Зеленский: Можем деблокировать Мариуполь, если бы было оружие и техника
12 апреля 2022 г. 04:22
Зеленский отменил весенний призыв и отложил демобилизацию
Зеленский отменил весенний призыв и отложил демобилизацию
12 апреля 2022 г. 02:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi