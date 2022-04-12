Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный.

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с вертолета они осмотрели строительство объектов. Также главы государств посетили стройплощадку командного пункта стартового комплекса "Ангары".

Российский лидер выступил перед работниками Восточного и вручил госнаграды по случаю Дня космонавтики.

Кроме того, у Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция. Ожидается, что на переговорах президенты обсудят развитие двустороннего сотрудничества.

Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году, первый запуск состоялся 28 апреля 2016-го.