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    Эрдоган и Путин провели переговоры в Баку

    Путин и Эрдоган согласились в том, что состоявшаяся 12 июня в Баку церемония открытия I Европейских игр была очень красочной

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/  Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, беседа лидеров проходила в закрытом для прессы режиме. 

    В ходе встречи стороны обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, в том числе  вопрос реализации проекта Турецкий поток, экономическое сотрудничество. 

    Путин и Эрдоган согласились в том, что состоявшаяся 12 июня в Баку  церемония открытия первых Европейских игр была очень красочной и взаимно пожелали успехов командам своих стран и спортсменам "хозяйки" игр - Азербайджана.

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