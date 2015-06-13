Эрдоган и Путин провели переговоры в Баку

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, беседа лидеров проходила в закрытом для прессы режиме.

В ходе встречи стороны обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, в том числе вопрос реализации проекта Турецкий поток, экономическое сотрудничество.

Путин и Эрдоган согласились в том, что состоявшаяся 12 июня в Баку церемония открытия первых Европейских игр была очень красочной и взаимно пожелали успехов командам своих стран и спортсменам "хозяйки" игр - Азербайджана.