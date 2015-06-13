​Путин и Эрдоган обсудят совместные проекты, мировые и двусторонние проблемы в Баку

Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, которые накануне прибыли в азербайджанскую столицу на церемонию открытия Первых Европейских игр, проведут в субботу переговоры, на которых рассчитывают обсудить весь комплекс отношений, а также ряд актуальных региональных проблем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В частности, Дмитрий Песков не исключил, что речь может пойти о проекте "Турецкий поток".

"Безусловно, если времени хватит, то, конечно, они смогут обменяться мнениями по актуальным крупным проектам, которые на двусторонней повестке дня", - заявил он журналистам.

Говоря о сегодняшних переговорах, Песков высказал мнение, что они будут насыщенными. "На самом деле это достаточно важная встреча", - сказал он, напомнив, что Путин и Эрдоган "давно уже не встречались".

"Россия и Турция остаются очень важными партнерами торгово-экономическими, инвестиционными, партнерами по крупным проектам в самых различных областях, в том числе в энергетической сфере", - отметил пресс-секретарь.

Поэтому, по его словам, каждый раз на встрече руководителей государств повестка дня очень обширная.