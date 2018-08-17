Путин и Эрдоган могут провести отдельные переговоры на саммите в Тегеране

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут провести отдельную встречу в Тегеране в начале сентября.

Как передает Report, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"В рамках сентябрьского саммита России, Турции и Ирана в Тегеране состоятся отдельные переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана", - приводит издание слова Пескова.