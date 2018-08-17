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    Путин и Эрдоган могут провести отдельные переговоры на саммите в Тегеране

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут провести отдельную встречу в Тегеране в начале сентября. 

    Как передает Report, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

    "В рамках сентябрьского саммита России, Турции и Ирана в Тегеране состоятся отдельные переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана", - приводит издание слова Пескова.

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