​Путин: если свергнуть Асада, то в Сирии повторится иракский и ливийский сценарии

Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин вновь заявил, что Москва выступает против международного вмешательства в гражданскую войну в Сирии.

Как передает Report, об этом он сказал на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что РФ поддерживает президента Сирии Башара Асада, чтобы там не произошло повторение сценариев Ирака и Ливии, где, после свержения правящих режимов произошел распад государственных структур и на их обломках воцарились террористические организации, в том числе, ИГИЛ.

Владимир Путин сказал, что никто, кроме сирийского народа, не может требовать отставки Асада. По его словам, Россия готова поддержать реформы и диалог Асада с оппозицией.

Отвечая на вопросы журналистов, Путин сказал, в частности, что переговоры с Ираном могут завершиться неудачей только если западные страны будут специально выдвигать неприемлемые для Тегерана требования.

Большая часть речи российского президента была посвящена экономическим вопросам. Он подчеркивал, что кризиса в России не произошло, и утверждал, что принятые и принимаемые меры стимулируют развитие экономики, несмотря на санкции западных государств.