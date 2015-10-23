​Путин: Eсли драка неизбежна — бить надо первым

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин назвал ошибкой возможность передачи американцами Сирии комплексов борьбы с авиацией (ПЗРК), передает Report.

"Надеюсь, этого не произойдет. Опасность это создаст также и для американских летчиков, американское руководство все же разумные люди", — ответил Путин на вопрос о том, как российское руководство будет реагировать на опасность для российских летчиков.

По словам президента, российские военные на территории Сирии защищают интересы и сирийского народа, и российского.

"Конечно, они рискуют и здоровьем, и жизнью. Я ими горжусь. Они все настоящие герои. А если, не дай бог, потери... Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня правилу: если драка неизбежна — бить надо первым. Террористы ненавидят Россию в принципе", — заявил президент.

Он привел в пример теракты в Волгограде.

"Они борются против нас. Так лучше нам воевать с ними там, чем здесь", — отметил глава государства.