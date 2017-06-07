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    Путин: американская система ПРО не защищает полностью территорию США

    Такую точку зрения глава российского государства выразил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну© TASS

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин полагает, что амери-канская система противоракетной обороны не обеспечивает защиту всей территории США.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, такую точку зрения, как сообщило во втор-ник американское агентство Bloomberg, глава российского государства выразил в ин-тервью режиссеру Оливеру Стоуну.

    Журналисты Bloomberg ознакомились с фрагментами фильма Стоуна, снятого на ос-нове серии бесед с Путиным.

    "На сегодняшний день ракетный щит не защитил бы территорию Соединенных Шта-тов", - приводит агентство слова Путина на английском языке.

    Полностью документальная лента Стоуна будет показана 12-15 июня на кабельном канале Showtime (подразделение компании CBS).

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