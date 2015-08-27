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    Путин 2-3 сентября посетит Китай

    Российский президент примет участие в торжествах, посвященных 70-летию Победы в войне сопротивления Японии

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин 2-3 сентября посетит Китай, по итогам визита намечено подписание двусторонних документов, сообщила пресс-служба Кремля в среду.

    "По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Президент России Владимир Путин 2-3 сентября 2015 г. посетит КНР с визитом для участия в торжествах, посвященных 70-летию Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны", — говорится в сообщении, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

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