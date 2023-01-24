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Проживающие в Грузии россияне и иранцы проведут акцию против войны в Украине

Проживающие в Грузии россияне и иранцы проведут акцию против войны в Украине Временно проживающие в Грузии граждане Ирана и России сегодня вечером планируют совместную акцию против войны в Украине и диктатуры в своих странах.
В регионе
24 января 2023 г. 13:31
Проживающие в Грузии россияне и иранцы проведут акцию против войны в Украине

Временно проживающие в Грузии граждане Ирана и России сегодня вечером планируют совместную акцию против войны в Украине и диктатуры в своих странах.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, марш пройдет от площади Первой республики до парламента Грузии.

В связи с этим инициативная группа распространила заявление.

"Наши народы настрадались от сумасшедших и опасных диктаторов, несущих сегодня угрозу всем своим соседям и всему миру. Путин сегодня терроризирует народ Украины, а хаменеистский режим Ирана помогает ему в этом поставляя боеприпасы и дроны", - сказано в заявлении.

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