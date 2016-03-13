Против Ирана могут ввести санкции за испытания баллистических ракет

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Новые санкции в отношении Тегерана могут быть приняты в случае испытаний Ираном баллистических ракет, заявил в воскресенье глава МИД Франции Жан-Марк Эйро на пресс-конференции после встречи с главами МИД ФРГ, США, Великобритании и Италии, а также с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини в Париже.

"Баллистические испытания, конечно, мы осуждаем. Если необходимо, будут приняты санкции", — сказал французский министр, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".