Против экс-редактора Первого канала Овсянниковой возбудили уголовное дело

В отношении бывшей сотрудницы Первого канал Марины Овсянниковой возбуждено уголовное дело о "распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России" (ст. 207.3 УК РФ).

В отношении бывшей сотрудницы Первого канал Марины Овсянниковой возбуждено уголовное дело о "распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России" (ст. 207.3 УК РФ).

Как передает Report со ссылкой на news zerkalo, об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

По его словам, силовики в 6 утра начали обыск в квартире Овсянниковой, не дожидаясь его прибытия.

Данная статья УК предусматривает наказание от огромного штрафа или исправительных, принудительных работ до лишения свободы. Срок по части первой составляет до трех лет, а по второй (например, если речь о преступлении с использованием служебного положения) — от 5 до 10 лет.

Отметим, что Овсянникова выступает против войны в Украине.

Ранее, в середине июля, Овсянникову задержали возле ее дома, но отпустили спустя несколько часов с административным протоколом. Она утверждала, что после задержания в течение нескольких дней наблюдала за собой слежку. В конце июля ей присудили штраф в 50 тыс. рублей, а в августе — еще 40 тыс. рублей, оба раза по статье о "дискредитации армии РФ" за антивоенные высказывания.

Напомним, Марина Овсянникова, работавшая редактором Первого канала, 14 марта ворвалась в эфир программы "Время" с антивоенным плакатом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, вам здесь врут".