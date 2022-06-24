Протестующие в Грузии требуют отставки премьер-министра

Очередная массовая акция под лозунгом "Домой, в Европу" проходит перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Протестующие требуют отставки премьер-министра и формирования правительства национального согласия.

Очередная массовая акция под лозунгом "Домой, в Европу" проходит перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Протестующие требуют отставки премьер-министра и формирования правительства национального согласия.

Как передает местное бюро Report, организаторы дали правительству неделю на то, чтобы "свергнуть правительство Бидзины Иванишвили". Еще одним требованием является создание правительства национального согласия.

3 июля протестующие вновь соберутся перед зданием парламента и не покинут площадь до выполнения требований.

Аналогичная акция прошла в Тбилиси 20 июня.