О нас

Протестующие в Грузии требуют отставки премьер-министра

Протестующие в Грузии требуют отставки премьер-министра Очередная массовая акция под лозунгом "Домой, в Европу" проходит перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Протестующие требуют отставки премьер-министра и формирования правительства национального согласия.
В регионе
24 июня 2022 г. 22:05
Протестующие в Грузии требуют отставки премьер-министра

Очередная массовая акция под лозунгом "Домой, в Европу" проходит перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Протестующие требуют отставки премьер-министра и формирования правительства национального согласия.

Как передает местное бюро Report, организаторы дали правительству неделю на то, чтобы "свергнуть правительство Бидзины Иванишвили". Еще одним требованием является создание правительства национального согласия.

3 июля протестующие вновь соберутся перед зданием парламента и не покинут площадь до выполнения требований.

Аналогичная акция прошла в Тбилиси 20 июня.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda aksiyaçılar Baş nazirin istefasını tələb edir

Экслюзивные новости

Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
23 июня 2022 г. 14:14
Инженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
ФотоИнженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
23 июня 2022 г. 12:25
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
22 июня 2022 г. 19:27
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
22 июня 2022 г. 13:13
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
20 июня 2022 г. 20:30
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
20 июня 2022 г. 11:11
Глава волонтерского движения: В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства
ФотоГлава волонтерского движения: "В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства"
18 июня 2022 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi