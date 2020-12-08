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Протестующие в Ереване заблокировали работу станции метро

Протестующие в Ереване заблокировали работу станции метро Протестующие в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна не позволяют машинистам на станции метро "Горцаранаин" в Ереване двинуться с места
В регионе
8 декабря 2020 г. 14:58
Протестующие в Ереване заблокировали работу станции метро

Протестующие в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна не позволяют машинистам на станции метро "Горцаранаин" в Ереване двинуться с места.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения.

"На станции метро "Горцаранаин" протестующие не позволяют машинистам двинуться с места. А те и не двигаются из соображений безопасности", - говорится в сообщении агентства в Telegram.

Как уточняет Sputnik, граждане встали между дверями вагонов, крича и скандируя "Никол - предатель". Пассажиры, не участвовавшие в акции, были вынуждены покинуть территорию станции.

"Мы в такой ситуации попросту не может ездить. Мы не знаем, когда будет возобновлена работа метрополитена", - приводит слова машиниста агентство.

Ранее оппозиционные активисты после полудня блокировали центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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