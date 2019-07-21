Пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области числятся 8 человек

Пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области числятся восемь человек.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил представитель регионального главка МЧС.

"Ещё одно заявление поступило в правоохранительные органы от родственников пропавшего без вести в зоне паводка Иркутской области. Таким образом, на утро воскресенья пропавшими без вести числятся 8 человек", - цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что число госпитализированных из-за наводнения в Иркутской области возросло до 647.

По данным МЧС, к 20 июля от воды были освобождены все населённые пункты Иркутской области, кроме части Тулуна, - там подтопленными остаются 16 домов.