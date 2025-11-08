ПРООН выделит Казахстану около $2 млн на финансирование аграриев

Национальный зерновой оператор АО "НК "Продкорпорация" и Программа развития ООН в Казахстане подписали соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого агропроизводства, внедрения экологичных практик земледелия и сохранения экосистем Северного Казахстана (FOLUR).

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

В рамках соглашения ПРООН выделяет грантовое финансирование на общую сумму около $2 млн. Средства направляются на научное сопровождение пилотного проекта с привлечением местных и иностранных специалистов, а также на возмещение расходов оператора и фермеров на реализацию программы.

Реализация проекта предусматривает проведение научных и маркетинговых исследований, чтобы определить перспективные культуры для выращивания в Северном Казахстане и оптимальные экспортные рынки для дальнейшего сбыта агропродукции.