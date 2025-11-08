Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    ПРООН выделит Казахстану около $2 млн на финансирование аграриев

    В регионе
    • 08 ноября, 2025
    • 14:28
    ПРООН выделит Казахстану около $2 млн на финансирование аграриев

    Национальный зерновой оператор АО "НК "Продкорпорация" и Программа развития ООН в Казахстане подписали соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого агропроизводства, внедрения экологичных практик земледелия и сохранения экосистем Северного Казахстана (FOLUR).

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

    В рамках соглашения ПРООН выделяет грантовое финансирование на общую сумму около $2 млн. Средства направляются на научное сопровождение пилотного проекта с привлечением местных и иностранных специалистов, а также на возмещение расходов оператора и фермеров на реализацию программы.

    Реализация проекта предусматривает проведение научных и маркетинговых исследований, чтобы определить перспективные культуры для выращивания в Северном Казахстане и оптимальные экспортные рынки для дальнейшего сбыта агропродукции.

    Казахстан ПРООН агропроизводство

    Последние новости

    14:59

    На военном параде в Баку впервые показаны новые боевые машины "Vikinq"

    Армия
    14:58

    На военном параде в Баку впервые показаны Vaşaq и Kobra-2

    Армия
    14:57

    Совет стражей конституции Ирана одобрил деноминацию нацвалюты

    В регионе
    14:57
    Фото

    Азербайджанская спортсменка завоевала бронзу на VI Играх исламской солидарности

    Индивидуальные
    14:50
    Фото
    Видео

    На военном параде в Баку демонстрируют военную технику - ОБНОВЛЕНО-3 + ПРЯМОЙ ЭФИР

    Армия
    14:47

    Пять человек пострадали при обрушении фасада многоэтажного дома в Астане

    В регионе
    14:43
    Видео

    Эрдоган прочитал стихотворение Мамеда Араза на военном параде в Баку

    Внешняя политика
    14:41

    Посол: Эфиопия чтит крепкие узы дружбы и сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:39

    В Нижневартовске экстренно сел самолет, следовавший из Благовещенска в Москву

    В регионе
    Лента новостей