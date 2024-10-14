Прокуратура РФ запросила три года тюрьмы иноагенту из Франции

Государственный обвинитель России попросил назначить три года и три месяца колонии общего режима гражданину Франции Лорану Винатье по уголовному делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иностранного агента.

Государственный обвинитель России попросил назначить три года и три месяца колонии общего режима гражданину Франции Лорану Винатье по уголовному делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иностранного агента.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

"Прошу назначить Винатье наказание в виде лишения свободы сроком на три года три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - заявил прокурор в суде в ходе прений сторон по делу Винатье в понедельник.

Винатье задержали 6 июня по подозрению в сборе сведений о военной деятельности России. В его отношении было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. 21 июня Минюст внес Винатье в реестр иноагентов.