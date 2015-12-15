Два депутата парламента Грузии допрошены по делу о коррупции

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Вице-спикер парламента Грузии Манана Кобахидзе и председатель парламентского комитета по правам человека Эка Беселия были допрошены в рамках следствия по делу о предполагаемой торговле влиянием в процессе помилования заключенных.

Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия онлайн", об этом заявил главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

По словам Шотадзе, по делу допрошены около 20 свидетелей, в том числе два депутата.

Беселия и Кобахидзе опровергли обвинения по поводу давления на Комиссию по помилованию и назвали их "грязной кампанией" перед будущими парламентскими выборами и "политической авантюрой". Они не стали уточнять, кто может стоять за этой предполагаемой кампанией.

Ранее бывший председатель Комиссии по помилованию Алеко Элисашвили, который в настоящее время является независимым мажоритарным депутатом Сакребуло города Тбилиси, заявил, что в период работы на должности председателя Комиссии по помилованию "влиятельные политики" Грузинской мечты пытались оказать на него давление с целью помилования конкретных лиц. Он заявил, что политикам заплатили 200 000 долларов США в виде аванса в качестве взятки для лоббирования помилования конкретных заключенных.