Продлен срок размещения систем "Патриот" в Турции

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Системы противовоздушной обороны "Патриот", принадлежащие Испании, останутся в Турции до 25 января 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Согласно информации, на основании обращения официальной Анкары в альянс продлен срок размещения систем "Патриот" на территории Турции.

Отметим, что системы "Патриот" были установлены в феврале 2013 года в турецких провинциях Газиантеп, Шанлыурфа и Адана.