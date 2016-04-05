Прикаспийские страны создадут систему коллективной безопасности

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Представители командования военно-морских сил Прикаспийских государств в Санкт-Петербурге обсудили вопрос создания системы коллективной безопасности на Каспийском море.

Как передает Report, об этом сообщает представитель управления пресс-службы и информации Минобороны России по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча врио Главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва с представителями ВМС Прикаспийских государств по вопросу создания системы коллективной безопасности на Каспийском море", — сказал он.

Сообщается, что обсуждалось создание комитета Командующих Военно-Морских сил Прикаспийских государств, который послужит платформой для дальнейшего обсуждения вопросов организации совместных учений, навигационно-гидрографического обеспечения, а также обеспечения морской безопасности на Каспийском море для противодействия незаконной миграции, транспортировки оружия, наркотиков и браконьерству.

В ходе встречи, которая проводится во второй раз, было отмечено, что создание данного органа станет важным практическим шагом по формированию системы коллективной безопасности на Каспийском море.

Сообщается, что в ходе встречи, которая продлится до 6 апреля, будет обсужден российский проект о Комитете командующих, который предусматривает создание четырех рабочих групп.

"По вопросам взаимодействия в области боевой подготовки; по вопросам развития военно-морского сотрудничества; по вопросам оперативного взаимодействия; по правовым вопросам и вопросам взаимодействия в сфере образования и науки", — добавил представитель пресс-службы Игорь Дыгало.

Визит представителей ВМС Прикаспийских государств в Санкт-Петербург продлится до 7 апреля, 6 апреля планируется подписание протокола по результатам рабочей встречи по созданию системы коллективной безопасности на Каспийском море.