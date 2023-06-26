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Пригожин выступил впервые после окончания мятежа

Пригожин выступил впервые после окончания мятежа "ЧВК "Вагнер" прекратит свое существование с 1 июля".
В регионе
26 июня 2023 г. 19:54
Пригожин выступил впервые после окончания мятежа

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с заявлением спустя почти двое суток после отступления из российского Ростова.

Как передает Report со ссылкой на theins.ru, по его словам, "целью похода было не допустить уничтожения ЧВК "Вагнер" и привлечь к ответственности всех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе боевых действий.

Пригожин заявил, что ЧВК якобы собиралась разоружиться 30 июня, но по его боевикам был нанесен удар, в результате которого погибли около 30 человек. "Мы не хотели проливать русскую кровь. Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране", - сказал он.

Пригожин подчеркнул, что местные жители встречали вагнеровцев с воодушевлением, так как надеялись, что те решат проблемы, в том числе с коррупцией. Он подчеркнул, что на земле от его действий никто не пострадал.

Между тем ранее сообщалось, что потери российской армии в результате военного мятежа могли составить от четырех до 20 человек. Кроме того, наемниками ЧВК "Вагнер" было уничтожено как минимум два боевых вертолета и один самолет.

19:26

"ЧВК "Вагнер" прекратит свое существование с 1 июля".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Никто не соглашался подписывать контракт с Минобороны России. "Вагнер" прекратит свое существование с 1 июля", - сказал Пригожин.

Главарь ЧВК "Вагнера" решил оправдаться о своем провальном бунте и сказал, что он с наемниками шли в Москву "не для того", чтобы свергать власть.

В своем заявлении Пригожин добавил, что они отступили, чтобы не проливать кровь российских солдат: "Сожалеем, что сбили российский самолет. Мы хотели привлечь к ответственности тех, кто допустил ошибки в ходе "спецоперации".

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Версия на азербайджанском языке Priqojin: "Vaqner iyulun 1-dən etibarən fəaliyyətini dayandıracaqdı" - YENİLƏNİB

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