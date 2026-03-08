Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    При выбросе газа на шахте в Кыргызстане погибли два человека

    В регионе
    • 08 марта, 2026
    • 10:07
    При выбросе газа на шахте в Кыргызстане погибли два человека

    Выброс газа произошел на угольной шахте в Баткенской области Кыргызстана, в результате чего два человека погибли, еще 18 доставлены в больницу.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

    Согласно информации, ЧП произошло в селе Самаркандек на шахте "Баткен Мунай". С глубины около 200 метров спасатели извлекли тела двух погибших шахтеров и передали их правоохранителям. Третьего человека удалось спасти.

    В районную больницу с отравлением угарным газом обратились 18 шахтеров. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

    взрыв газа шахта Кыргызстан
    Ты - Король

    Последние новости

    10:07

    При выбросе газа на шахте в Кыргызстане погибли два человека

    В регионе
    09:56

    МВД Кувейта сообщило о гибели двух офицеров пограничного управления

    Другие страны
    09:42

    Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы 1"

    Формула 1
    09:30

    Премьер-лига: "Карабах" примет "Араз-Нахчыван", "Шамахы" сыграет с "Имишли"

    Футбол
    09:12

    NYT: Иран может извлечь обогащенный уран для ЯО из-под руин объекта в Исфахане

    Другие страны
    08:48

    Ван И: Переговоры с США жизненно важны на фоне того, как Трамп нацелился на ключевых партнеров Пекина

    Другие страны
    08:12

    Press TV: В Кувейте загорелся небоскреб службы социального обеспечения

    Другие страны
    07:44

    КСИР: По контингенту США на базе в Кувейте нанесен удар высокоточными ракетами

    Другие страны
    07:07

    Австралия рассматривает просьбы об оказании помощи странам, подвергшимся атакам со стороны Ирана

    Другие страны
    Лента новостей