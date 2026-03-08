При выбросе газа на шахте в Кыргызстане погибли два человека
В регионе
- 08 марта, 2026
- 10:07
Выброс газа произошел на угольной шахте в Баткенской области Кыргызстана, в результате чего два человека погибли, еще 18 доставлены в больницу.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Согласно информации, ЧП произошло в селе Самаркандек на шахте "Баткен Мунай". С глубины около 200 метров спасатели извлекли тела двух погибших шахтеров и передали их правоохранителям. Третьего человека удалось спасти.
В районную больницу с отравлением угарным газом обратились 18 шахтеров. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
При выбросе газа на шахте в Кыргызстане погибли два человека
