При выбросе газа на шахте в Кыргызстане погибли два человека

Выброс газа произошел на угольной шахте в Баткенской области Кыргызстана, в результате чего два человека погибли, еще 18 доставлены в больницу.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Согласно информации, ЧП произошло в селе Самаркандек на шахте "Баткен Мунай". С глубины около 200 метров спасатели извлекли тела двух погибших шахтеров и передали их правоохранителям. Третьего человека удалось спасти.

В районную больницу с отравлением угарным газом обратились 18 шахтеров. Их состояние оценивается как удовлетворительное.