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    При столкновениях у отделения полиции в Ереване пострадали более 50 человек

    18 пострадавших были госпитализированы на машинах скорой помощи

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В результате беспорядков у отделения полиции в Ереване, где вооружённая группировка с  17 июля удерживает в заложниках нескольких полицейских, за медицинской помощью обратились более 50 человек. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в министерстве здравоохранения Армении.

    25 из них - сотрудники полиции. 18 пострадавших были госпитализированы на машинах скорой помощи.

    Беспорядки возле отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана начались в среду вечером.

    К зданию пришли политические сторонники захвативших здание, у них были плакаты лидера праворадикального политического движения под названием "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна.

    Именно освобождения Сефиляна, арестованного в июне по обвинению в незаконном хранении оружия, добиваются захватившие отделение полиции. Также они требуют отставки президента и роспуска правительства.

    Активисты, пришедшие поддержать захватчиков в среду, бросали камни в полицейских, те в ответ применили слезоточивый газ. Сообщается о задержании десятков людей.

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