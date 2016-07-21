При столкновениях у отделения полиции в Ереване пострадали более 50 человек

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В результате беспорядков у отделения полиции в Ереване, где вооружённая группировка с 17 июля удерживает в заложниках нескольких полицейских, за медицинской помощью обратились более 50 человек. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в министерстве здравоохранения Армении.

25 из них - сотрудники полиции. 18 пострадавших были госпитализированы на машинах скорой помощи.

Беспорядки возле отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана начались в среду вечером.

К зданию пришли политические сторонники захвативших здание, у них были плакаты лидера праворадикального политического движения под названием "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна.

Именно освобождения Сефиляна, арестованного в июне по обвинению в незаконном хранении оружия, добиваются захватившие отделение полиции. Также они требуют отставки президента и роспуска правительства.

Активисты, пришедшие поддержать захватчиков в среду, бросали камни в полицейских, те в ответ применили слезоточивый газ. Сообщается о задержании десятков людей.