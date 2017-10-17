При столкновении у Рады пострадали около десяти митингующих - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Около десяти митингующих обратились за медицинской помощью после столкновений с полицией у здания Верховной рады в Киеве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом во вторник сообщил медик бригады скорой помощи, которая дежурит на месте событий.

"Около 10 человек обратились за помощью. Всем оказана помощь", - отметил медик.

***18:01

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ У здания Верховной Рады в Киеве начались столкновения митингующих с полицией, есть пострадавшие.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, столкновения начались после блокирования полицией прохода через металлические рамки в сторону Верховной Рады.

Часть бойцов Национальной гвардии Украины направлялась от здания парламента на угол улиц Грушевского и Садовой для того, чтобы помочь работникам полиции в блокировании прохода сквозь металлические рамки. В этот момент несколько человек с закрытым лицом начали бить нацгвардейцев. Другая часть активистов начала выламывать металлические ограждения, стоящие у металлических рамок, и драться с работниками полиции.

Некоторые из митингующих, пытавшиеся пройти кордон полиции, держали в руках чехлы, в которых, вероятно, были палатки. В результате столкновений один из митингующих получил ранение головы. Также во время столкновений пострадал работник полиции.

17 октября в Киеве проходит митинг экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, на котором он планирует добиваться импичмента президенту Украины Петру Порошенко.