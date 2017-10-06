Число жертв столкновения поезда и автобуса в России возросло до 18 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате столкновения поезда и автобуса во Владимирской области достигло 18 человек, трое из них дети.
Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник агентства.
***06:50
Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Во Владимирской области на станции Покров пассажирский автобус столкнулся с поездом.
Как сообщает Report со ссылкой на РЕН.ТВ, об этом сообщает МЧС.
Трагедия произошла около 4 утра. Поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород столкнулся с автобусом, ехавшим в Москву. Предположительно в автобусе находилось 56 человек.
По предварительной информации, погибло 14 человек, среди них 1 ребенок. Пострадали 18 человек, в том числе 3 детей.
На месте работают спасатели. Железнодорожное полотно не повреждено.
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