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    Число жертв столкновения поезда и автобуса в России возросло до 18 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

    Уточняется, что среди погибших есть трое детей© AP

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате столкновения поезда и автобуса во Владимирской области достигло 18 человек, трое из них дети.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник агентства.

    ***06:50

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Во Владимирской области на станции Покров пассажирский автобус столкнулся с поездом.

    Как сообщает Report со ссылкой на РЕН.ТВ, об этом сообщает МЧС.

    Трагедия произошла около 4 утра. Поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород столкнулся с автобусом, ехавшим в Москву. Предположительно в автобусе находилось 56 человек.

    По предварительной информации, погибло 14 человек, среди них 1 ребенок. Пострадали 18 человек, в том числе 3 детей.

    На месте работают спасатели. Железнодорожное полотно не повреждено.

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