Число жертв столкновения поезда и автобуса в России возросло до 18 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате столкновения поезда и автобуса во Владимирской области достигло 18 человек, трое из них дети.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник агентства.

***06:50

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Во Владимирской области на станции Покров пассажирский автобус столкнулся с поездом.

Как сообщает Report со ссылкой на РЕН.ТВ, об этом сообщает МЧС.

Трагедия произошла около 4 утра. Поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород столкнулся с автобусом, ехавшим в Москву. Предположительно в автобусе находилось 56 человек.

По предварительной информации, погибло 14 человек, среди них 1 ребенок. Пострадали 18 человек, в том числе 3 детей.

На месте работают спасатели. Железнодорожное полотно не повреждено.