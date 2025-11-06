При СНБ Армении будет сформирована служба внешней контрразведки

При Службе нацбезопасности (СНБ) Армении будет сформирована Служба внешней контрразведки.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, проект о внесении соответствующих изменений в закон "Об органах национальной безопасности", одобренный в четверг на заседании правительства, скоро поступит в парламент.

Законопроект предлагается принять в связи с разделением функций СНБ и Службы внешней разведки (СВР). К последней должна перейти внешняя разведывательная деятельность страны, но внешняя контрразведка должна остаться в структуре СНБ. Для этого возникла необходимость создать в СНБ соответствующее подразделение, а также урегулировать его взаимодействие со СВР.

В число задач нового подразделения будет входить обеспечение безопасности армянских дипломатических представительств за рубежом.

Напомним, Служба внешней разведки отделилась от Службы нацбезопасности в декабре 2022 года, ее главой была назначена Кристине Григорян.