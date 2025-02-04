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При крушении самолета AZAL огонь уничтожил части фюзеляжа и кабины пилотов

При крушении самолета AZAL огонь уничтожил части фюзеляжа и кабины пилотов Пожар, возникший после крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау, уничтожил части фюзеляжа и часть кабины пилотов.
В регионе
4 февраля 2025 г. 20:39
При крушении самолета AZAL огонь уничтожил части фюзеляжа и кабины пилотов

Пожар, возникший после крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау, уничтожил части фюзеляжа и часть кабины пилотов.

Как передает Report, об этом говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном Минтрансом Казахстана.

Отмечено, что после столкновения с земной поверхностью воздушное судно распалось на несколько частей. "Центральная и передняя часть фюзеляжа, нижняя часть кабины пилотов и правое крыло полностью уничтожены огнем. Верхняя часть кабины пилотов отделилась от нижней части, на которой сохранились верхняя панель инструментов, два ветровых остекления кабины и одно боковое окно", - говорится в документе.

При этом задняя часть фюзеляжа с хвостовой частью находились на расстоянии от остальных частей воздушного судна. Левое крыло с центральной частью самолета находилось на месте возгорания фюзеляжа и частично сохранилось.

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Версия на английском языке During AZAL aircraft accident, fire destroyed part of fuselage and cockpit - REPORT
Версия на азербайджанском языке AZAL təyyarəsinin qəzası zamanı yanğın füzelyajın və pilot kabinəsinin bir hissəsini məhv edib - HESABAT

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