При аварийной посадке cамолета на Украине четыре человека погибли

Недалеко от аэропорта Львова военный самолет АН-12 совершил аварийную посадку, погибли четыре человека.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

"4 октября в 07:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км к международному аэропорту «Львов» исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 07:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 07:46 самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.", - сообщили в ГСЧС.

От ГСЧС привлечено 41 человек личного состава и 7 единицы спецтехники.

Вместе с тем, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook сообщил, что на борту самолета было 7 человек. По данным депутата, есть пострадавшие и погибшие.