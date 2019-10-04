 Наверх

При аварийной посадке cамолета на Украине четыре человека погибли

При аварийной посадке cамолета на Украине четыре человека погибли

Недалеко от аэропорта Львова военный самолет АН-12 совершил аварийную посадку, погибли четыре человека.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ,  об этом заявили  в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

"4 октября в 07:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км к международному аэропорту «Львов» исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 07:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 07:46 самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.", - сообщили в ГСЧС. 

От ГСЧС привлечено 41 человек личного состава и 7 единицы спецтехники. 

Вместе с тем, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook сообщил, что на борту самолета было 7 человек. По данным депутата, есть пострадавшие и погибшие.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!